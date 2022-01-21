{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров сожалеет, что "взрослые люди" на Западе спорят, кто круче, а не решают проблемы

По словам главы МИД РФ, заниматься нужно решением задач, связанных с изменением климата, бороться с терроризмом, наркотрафиком и думать, как победить пандемию коронавируса

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал печальным фактом то, что "взрослые люди" на Западе предпочитают мериться, кто круче, вместо решения настоящих проблем.

На эту тему
Письменные ответы США и новая встреча Лаврова и Блинкена. Итоги переговоров в Женеве
Письменные ответы США и новая встреча Лаврова и Блинкена.

Комментируя вопрос британского журналиста о том, что "Россия хочет вернуть себе зону влияния в Восточной Европе", министр пояснил, что зоны влияния появились благодаря той политике, которую проводили колониальные державы, а после деколонизации они не захотели терять свое влияние.

"Я откровенно сегодня говорил на переговорах с [госсекретарем США] Энтони Блинкеном об этом [зонах влияния]. Очень печально, что взрослые люди занимаются вот таким контестом (соревнованием - прим. ТАСС). Кто круче, у кого больше не знаю чего", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США.

Лавров подчеркнул, что Запад выдумал самые разные способы, чтобы удержать эти территории. "Мы видим, как эти зоны осваиваются по-прежнему. И как новые территории пытаются втянуть в зону влияния наших западных коллег", - отметил глава МИД РФ.

По словам российского министра, заниматься нужно решением задач, связанных с изменением климата, бороться с терроризмом, наркотрафиком и думать, как победить пандемию коронавируса. "Вот чем надо заниматься", - подчеркнул он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
Почти 40 тыс. страниц госорганов размещены в "ВКонтакте", 14 тыс. - в "Одноклассниках"
В пресс-службе АНО "Диалог Регионы" уточнили, что речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений - больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и так далее
Читать полностью