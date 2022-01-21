Лавров сожалеет, что "взрослые люди" на Западе спорят, кто круче, а не решают проблемы

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал печальным фактом то, что "взрослые люди" на Западе предпочитают мериться, кто круче, вместо решения настоящих проблем.

Комментируя вопрос британского журналиста о том, что "Россия хочет вернуть себе зону влияния в Восточной Европе", министр пояснил, что зоны влияния появились благодаря той политике, которую проводили колониальные державы, а после деколонизации они не захотели терять свое влияние.

"Я откровенно сегодня говорил на переговорах с [госсекретарем США] Энтони Блинкеном об этом [зонах влияния]. Очень печально, что взрослые люди занимаются вот таким контестом (соревнованием - прим. ТАСС). Кто круче, у кого больше не знаю чего", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США.

Лавров подчеркнул, что Запад выдумал самые разные способы, чтобы удержать эти территории. "Мы видим, как эти зоны осваиваются по-прежнему. И как новые территории пытаются втянуть в зону влияния наших западных коллег", - отметил глава МИД РФ.

По словам российского министра, заниматься нужно решением задач, связанных с изменением климата, бороться с терроризмом, наркотрафиком и думать, как победить пандемию коронавируса. "Вот чем надо заниматься", - подчеркнул он.