МИД РФ назвал публикацию о кокаиновом скандале в Аргентине "фальшивкой чистой воды"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российское дипведомство опровергло информацию в СМИ о том, что найденный кокаин в посольстве РФ в Аргентине не был уничтожен.

Соответствующая публикация появилась в пятницу в издании "Лента.ру". В ней содержалось утверждение, что найденный в 2016 году кокаин весом 367 кг в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе на самом деле мог быть не уничтожен.

"Кадры с уничтожением наркотиков специально были опубликованы, есть расписки и все соответствующие документы, - подчеркнули в ведомстве. - "Лента.ру" выпустила фальшивку чистой воды". Среди других ошибок в российском МИД указали на тот факт, что в качестве фотографии "посольской школы России" в Буэнос-Айресе, где был обнаружен кокаин, приводится изображение здания военного училища Минобороны Аргентины. Позже издание поменяло фотографию и извинилось перед читателями.

Главная же ошибка издания, как отмечается в тексте сообщения МИД РФ, состоит в том, что оно не обратилось к ведомству за комментарием.

О деле

В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

Дорогомиловский суд Москвы накануне приговорил его и других фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны Андрея Ковальчука, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова к срокам от 13 до 18 лет колонии.