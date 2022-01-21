Эксперт: референдум по конституции Белоруссии не будет сопровождаться протестами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Белорусская оппозиция не будет устраивать масштабные акции протеста в период проведения референдума по изменению конституции республики. Такое мнение в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Какие-то протесты могут быть после референдума по конституции, но они не будут масштабными. Если бы прошло еще какое-то время полгода или год, допустим в 2023 году был бы этот референдум, то население бы уже отошло и сформировались бы какие-то новые оппозиционные структуры. Сейчас никаких протестных структур в Белоруссии уже нет", - сказал Офицеров-Бельский.

По его словам, в настоящий момент основная масса населения Белоруссии пришла к выводу, что уличные протесты не являются действенным методом. Принципиальные же противники Лукашенко, по мнению аналитика, отложат организацию протестов на более позднее время. При этом представители белорусской оппозиции, находящиеся за рубежом, будут вести информационную кампанию в интернете против новой конституции, отметил специалист. Кроме того, аналитик не считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел на изменение конституции под давлением уличных протестов.

"Я бы не сказал, что Лукашенко пошел на изменение конституции, потому что этого требовали протестующие. Лукашенко не тот человек, который пойдет на выполнение требований, изложенные в конфликтной форме. Безусловно, здесь этого момента не было в принципе", - резюмировал собеседник агентства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг подписал указ о проведении 27 февраля республиканского референдума по внесению изменений и дополнении в конституцию страны.