Лавров довел до Блинкена, что игнорирование озабоченностей России повлечет последствия

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь самые серьезные последствия. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", - говорится в документе.

Лавров также заявил о необходимости скорейшего и полного выполнения Киевом минских соглашений.

"Особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту. Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом комплекса мер, включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении.