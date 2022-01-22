Свердловского губернатора избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избран секретарем регионального отделения "Единой России". Он набрал 163 голоса, его опоннент - два, сообщили в пресс-службе реготделения.

"Представитель счетной партийной комиссии, состав которой был избран в начале конференции, озвучила итоги голосования. Евгений Куйвашев набрал 163 голоса, Владислав Пинаев (глава Нижнего Тагила - прим. ТАСС) набрал два голоса", - говорится в сообщении.

Всего было выдано 166 бюллетеней, из них действительно 165, испорчен один. "В декабре минувшего года председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич Медведев предложил мне возглавить региональное отделение партии. Сегодня мне важно заручиться вашей поддержкой. Я готов бежать эту марафонскую дистанцию вместе с вами. Уверен, что вместе мы сможем обеспечить процветание региона и достойную жизнь нашим землякам", - цитирует пресс-служба Куйвашева.