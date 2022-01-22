В Госсовете Крыма считают, что позиция ФРГ по Украине говорит о желании ЕС дружить с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Позиция официальных лиц Германии свидетельствует о том, что Европа в отношениях с Россией хотела бы перейти от конфронтации к добрососедству. Таким мнением в субботу поделился с ТАСС первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Ранее Германия отказалась поставлять оружие Украине. Глава МИД страны Анналена Бербок отметила, что не считает вариант с поставками оружия на Украину приемлемым. В свою очередь командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, указал, что "Крымский полуостров ушел и никогда не вернется" в состав Украины. Украина потребовала публичного разъяснения высказываний Шенбаха. В МИД Украины также выразили удивление словами Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией".

"Это свидетельствует о том, что в Европе начинается отрезвление, начинается понимание реалий, что с Россией лучше дружить, чем вести дискуссию с позиции силы, - сказал Фикс. - Именно признание фактических реалий, того, что происходит в России, что Крым является частью РФ, безусловно, это сегодня звучит как предложение снять с повестки дня Крым и выстраивать добрососедские нормальные отношения между Украиной и Россией, Россией и Европой, Россией и НАТО, Россией и США".

Собеседник агентства напомнил, что ранее за восстановление нормальных отношений с Россией и признание Крыма частью РФ уже высказывались многочисленные европейские политики и общественные деятели.

"Мы знаем, что министр иностранных дел Германии [Анналена Бербок] встретилась с министром иностранных дел РФ [Сергеем Лавровым], которые обсуждали вопросы взаимодействия, - отметил Фикс. - Мы знаем позицию сегодняшнего руководства Германии в отношении НАТО и тех предложений, которые Россия высказала США и НАТО по безопасности своих границ. Оздоравливается ситуация, становится более понимаемой со стороны Германии, на мой взгляд".