Слуцкий заявил, что западным СМИ приходится поддерживать миф о "вторжении" РФ на Украину

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Западные СМИ вынуждены при помощи ложной информации поддерживать миф о якобы готовящемся вторжении России на Украину, которого в реальности не происходит. Такое мнение в субботу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя материал агентства Bloomberg.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог просить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.

"Само по себе даже предположение о том, что китайский и российские лидеры всерьез обсуждали "вторжение на Украину", которое существует только в выдуманной коллективным Западом вселенной, звучит как форменный бред", - указал парламентарий.

По его словам, авторы "подобных анонимных "сенсаций" самоотверженно поддерживают миф об "украинском Армагеддоне". "Обещали нападение в конце 2021 года? Вот промашка, ничего не случилось. Январь 2022 года? Он подходит к концу, а "вторжения" так и нет! Приходится приплетать сюда Олимпиаду, чтобы совсем не разочаровывать своих читателей", - считает глава комитета.

Слуцкий также прокомментировал сообщение журналиста телеканала Fox News Лукаса Томлинсона о том, что Госдепартамент США якобы распорядился с 24 января начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине.

"Но лиса, похоже, укусила себя за хвост. Госдепартамент эту "новость" подтверждать не стал. Перестарались в нагнетании истерии? Может, руководство некогда авторитетных каналов и изданий все же вспомнит об аксиоме: репутация зарабатывается годами, но теряется в одночасье", - резюмировал депутат.