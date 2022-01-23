Зась назвал политизированными негативные оценки действий ОДКБ в Казахстане

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Негативные оценки действий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане по обеспечению безопасности и территориальной целостности государства, политизированы. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Оценка всех этих действий разная. И на Западе, в том числе, немало положительных откликов и отзывов об этой операции, - сказал Зась. - Есть и негативные оценки, я считаю их политизированными, конечно". По его словам, трудно отрицать, что все "эти действия пошли на пользу, прежде всего Казахстану, в обеспечении безопасности людей и безопасности государства". Генсек ОДКБ отметил, что общался в онлайн-формате с помощником генсека ООН, который тоже положительно оценил действия ОДКБ.

"Все наши действия были абсолютно легитимны, проводились в точном соответствии с законодательством наших государств и в том правовом поле, которое создано в ОДКБ. Самый главный итог, результат этой миссии - мы оказали содействие Казахстану в обеспечении безопасности, стабильности и территориальной целостности государства. Это самый главный итог этой миссии", - сказал Зась.

По его словам, кроме того, есть и общественно-политический итог - страны ОДКБ продемонстрировали единство организации, готовность "плечом к плечу принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности общего оборонного пространства". "Мы получили опыт, положительный опыт применения наших коллективных оборонительных сил", - сказал Зась.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.