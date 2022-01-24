Эксперт: усиление НАТО в Восточной Европе говорит в том числе о желании подразнить РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Решение НАТО направить дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины необходимо альянсу, чтобы обеспечить политическими дивидендами и "успокоить" восточноевропейские страны, являющиеся членами североатлантического договора, а также раздразнить Россию. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Это все носит характер, прежде всего, политической пропаганды, воздействия на умы собственного населения и населения Восточной Европы. Я так понимаю, <...> под большим давлением со стороны стран, уже принятых в НАТО в Восточной Европе, они очень нервничают и хотят получить политические дивиденды", - сказал он.

По словам эксперта, НАТО преследуют несколько целей, в числе которых провокации в отношении РФ. "Мы имеем дело с политической информационной кампанией, которой пытаются достичь сразу нескольких целей: успокоить население в собственных странах, во всяком случае, ту часть, которая переживает, дать понять взволнованным восточноевропейским партнерам, что их не особенно бросают, и вместе с тем в какой-то степени еще и Россию подразнить", - отметил он, добавив, что такая линия поведения альянса говорит о хаосе в его информационных и политических действиях.

Между тем, по мнению Быстрицкого, нынешняя активность НАТО в Восточной Европе направлена также на нагнетание обстановки из-за ожидаемого Москвой письменного ответа США на предложения по гарантиям безопасности. "Я абсолютно уверен, что все это глубоко связано с тем, что США предстоит отвечать на российские предложения. Очевидно, что и самим западным элитам понятно, что Россия не будет нападать на Украину", - подчеркнул эксперт.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.