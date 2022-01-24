Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ атаки хуситов на гражданские объекты в Эмиратах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в понедельник в телефонном разговоре продолжающиеся атаки йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на гражданские объекты ОАЭ и задачи скорейшего запуска процесса мирного урегулирования ситуации в Йемене.

"Предметно обсуждалась текущая ситуация в Йемене и вокруг него в свете продолжающихся атак хуситского движения "Ансар Аллах" на гражданские объекты на территории Эмиратов. Стороны акцентировали бесперспективность силового решения затянувшегося конфликта в Йемене, необходимость скорейшего запуска процесса мирного урегулирования посредством всеобъемлющих переговоров по поиску политических развязок с участием и учетом интересов всех ведущих политических сил, конфессиональных и региональных групп этой страны", - говорится в сообщении МИД РФ.

Главы дипведомств не оставили без внимания и актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-эмиратских отношений. "Особое внимание было уделено задачам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем уровне, - подчеркнули на Смоленской площади. - Министры высказались в пользу дальнейшей плотной и продуктивной координации шагов по йеменскому урегулированию и другим внешнеполитическим темам на различных международных площадках, прежде всего в ООН и ее Совете Безопасности". Разговор состялся по инциативе ОАЭ.

Ранее в ночь на понедельник Минобороны ОАЭ проинформировало о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые направлялись хуситами на Абу-Даби. 17 января представители "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара четыре человека погибли, более пяти получили ранения.