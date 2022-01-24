Дума меняет график работы на ближайшие два месяца из-за эпидситуации

МОСКВА, 24 января /ТАСС/. Госдума в ближайшие месяцы сократит число пленарных заседаний в неделю и увеличит длительность работы депутатов в регионах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Мы немножко меняем график на ближайшие два месяца нашей работы. Будет по два заседания в неделю - по вторникам и средам [вместо трех пленарных заседаний]. Две недели Дума заседает, потом две недели работа [депутатов] в округах", - сказал он после заседания Совета Думы в понедельник.

По словам Жукова, такого графика работы нижняя палата парламента будет придерживаться в январе, феврале и, возможно, в марте. "Там посмотрим, как будет в дальнейшем складываться обстановка эпидемиологическая", - добавил первый вице-спикер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 351,6 млн человек, почти 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 173 300 случаев заражения, выздоровели 10 045 336 человек, умерли 326 767. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.