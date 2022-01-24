Слуцкий считает, что НАТО ведет линию на эскалацию напряженности в Европе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. НАТО стремится усилить свое присутствие у российских границ, это откровенное нагнетание напряженности в Европе. Такое мнение в понедельник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение альянса о направлении дополнительных сил в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины.

"Даже ребенку понятно, что названная причина - результат нагнетания со стороны коллективного Запада. Альянс, очевидно, решил продолжить политику двоемыслия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, напомнив, что в начале переговоров по гарантиям безопасности от натовского руководства неоднократно звучали "декларации о готовности к диалогу".

"На деле же сейчас видим намерения усилить военное присутствие НАТО вблизи российских границ. Не для этого ли все последнее время рассказывались сказки о планах "российского вторжения"?" - продолжил Слуцкий.

По словам депутата, "пока в Вашингтоне затягивают подготовку ответа на российские предложения по гарантиям безопасности, в Брюсселе откровенно ведут линию на эскалацию напряженности в Европе". "Отдает ли руководство НАТО себе отчет, к какому сильнейшему кризису все это может привести?" - заключил парламентарий.

Североатлантический альянс ранее объявил о решении направить дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины.