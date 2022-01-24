{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Антонов опроверг сведения об эвакуации дипмиссии РФ в США из-за ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Посольство России в США не приступало к эвакуации дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на соответствующий вопрос телекомпании CNN. Его ответ распространила дипмиссия в Facebook.

"Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции", - подчеркнул Антонов.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на Украине
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Постпред РФ: прямые переговоры Ирана и США по ядерной сделке могут быть полезны
Михаил Ульянов прокомментировал заявление главы МИД Ирана о том, что Тегеран может пойти на такие переговоры с Вашингтоном
Читать полностью