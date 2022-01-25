Постпред РФ при СЕ: попытки оспорить полномочия делегации России в ПАСЕ неконструктивны

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Попытки оспорить полномочия делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в действительности продиктованы стремлением создать препятствия работе парламентариев, а не заботой о правах человека. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при Совете Европы посол Иван Солтановский.

"Ничего нового в их попытках нет. Они используют тот же самый механизм, что и в прошлые годы: одновременно оспаривают полномочия по "существенным" и по "процедурным" основаниям, - сказал он. - Разве что теперь они включили в список своих обычных озабоченностей еще и "Мемориал" (признан в России НКО - иностранным агентом - прим. ТАСС)".

Глава российского постпредства отметил, что аналогичные попытки осуществлялись и в 2020-м, и в 2021 году и тогда так же, как и сейчас, представители Украины и прибалтийских стран жаловались на участие жителей Крыма в парламентских выборах, в 2021 году добавилась жалоба на отравление оппозиционного блогера Алексея Навального. Эти и некоторые другие претензии, по их мнению, служат основанием для лишения российской делегации полномочий в ПАСЕ. Новая же претензия в этом году касается судебных решений о признании иноагентом и ликвидации за нарушение российского закона об иноагентах международного историко-просветительского общества "Мемориал". Последнее решение принимал в декабре 2021 года Мосгорсуд, и оно пока не вступило в силу.

"Очевидно, что не благими намерениями руководствуются те, кто пытается оспорить наши полномочия и затруднить назначение нашего кандидата на закрепленный за Россией пост заместителя председателя ассамблеи, а стремлением создать как можно больше препятствий работе нашей делегации. При этом важно учитывать, что своими действиями они наносят вред и конструктивному, деполитизированному диалогу на площадке ПАСЕ, направленному на решение проблем и вызовов, которые стали общими для всего европейского континента", - заключил Солтановский.

Попытки оспорить полномочия российский делегации

В понедельник участники зимней сессии ПАСЕ по инициативе парламентариев от Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации в организации. В ходе утверждения повестки было предложено подготовить соответствующий доклад и обсудить его во второй половине дня в среду перед дебатами по резолюции об отравлении Навального. Украинский депутат Алексей Гончаренко призывал провести голосование по полномочиям делегации РФ после дебатов о Навальном, которые планировались до конца рабочего дня, однако большинство участников заседания отклонили данное предложение.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что парламентарии из РФ откажутся от дальнейшей работы на сессии в случае любого ущемления их прав. В то же время он выразил надежду на "здравый смысл европейских коллег", а также на то, что они "не пойдут на поводу у провокаторов". В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ это уже третья попытка оспорить полномочия ее парламентской делегации.