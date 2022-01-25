Посольство РФ рассказало об обстановке в Буркина-Фасо

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Обстановка в Буркина-Фасо на сегодняшний день остается относительно спокойной. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве РФ в Республике Кот д'Ивуар и по совместительстве в Буркина-Фасо.

"По сведениям, имеющимся у посольства, ситуация в Буркина-Фасо на сегодняшний день остается относительно спокойной. Новые власти приостановили действие конституции, распустили парламент и правительство, закрыли сухопутные и воздушные границы, а также ввели комендантский час с 21:00 до 05:00", - информировали в диппредставительстве.