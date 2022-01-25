Президент России поздравил власти Бангладеш с 50-летием дипотношений между странами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Народной Республики Бангладеш Абдула Хамида и премьер-министра Шейх Хасину с 50-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вот уже полвека связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что эти действия в полной мере отвечают интересам народов РФ и Бангладеш, а также способствуют укреплению региональной стабильности и безопасности. Президент пожелал главе Бангладеш и премьер-министру здоровья, успехов, а их согражданам - мира и благополучия.

Дипломатические отношения между СССР и Бангладеш были установлены 25 января 1972 года. 29 декабря 1991 года Российская Федерация признана правопреемницей СССР.