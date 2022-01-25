Мишустин назначил Андрея Федорова статс-секретарем - заместителем министра спорта России

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Андрей Федоров назначен статс-секретарем - заместителем министра спорта Российской Федерации. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Министром спорта с 2020 года является Олег Матыцин.

17 ноября 2021 года от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ" была освобождена Ксения Машкова. В указанном подпункте закона речь идет об однократном прогуле - отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Федоров с 2008 года был руководителем Аппарата уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека - заместителя министра юстиции Российской Федерации. Указом президента Федорову в 2010 году присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса. Награжден благодарностью президента Российской Федерации, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В новость внесена правка (17:15 мск) - передается с исправлениями в заголовке и третьем абзаце, верно - статс-секретарем - заместителем министра спорта России, от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта.