Дума изменила порядок предоставления отзывов на проекты по предметам совместного ведения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о внесении изменений в регламент своей работы в части процедуры предоставления отзывов на законопроекты по предметам совместного ведения.

Так, документ устанавливает, что законопроекты по предметам совместного ведения РФ и регионов должны согласовываться с субъектами РФ в порядке, установленном регламентом Госдумы. В частности, в регламенте прописывается, что Совет Думы направляет внесенные инициативы до их принятия в первом чтении в законодательный орган субъекта и высшему должностному лицу субъекта для представления отзывов в течение 30 дней. По решению Совета Думы срок предоставления отзывов может быть сокращен, но не менее чем до 15 дней. Раньше срок предоставления отзывов устанавливал Совет Думы с учетом предложений профильного комитета.

Такая же процедура предусматривается для рассылки законопроектов по предметам совместного ведения, принятых в первом чтении, для представления поправок.

Если две трети регионов и более выскажутся в поддержку принятия законопроекта, то он может быть рассмотрен до истечения срока представления отзывов. Однако законопроект по предметам совместного ведения, касающийся определенных субъектов РФ, не может быть рассмотрен без поступления мнения именно этих субъектов. Согласно документу, если треть регионов или более выскажется против принятия законопроекта, то по решению Госдумы создается согласительная комиссия.

"Если мнения законодательного органа субъекта РФ и высшего должностного лица субъекта РФ разделились, следует считать, что мнение органов государственной власти субъекта РФ не выражено", - отмечается в документе.