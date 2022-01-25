Для участия в конкурсе на пост мэра Курска подали документы восемь кандидатов

КУРСК, 25 января. /ТАСС/. Восемь кандидатов, в том числе блогер и индивидуальный предприниматель подали документы для участия в конкурсе на должность мэра Курска, сообщила ТАСС во вторник помощник председателя Курского городского собрания Кристина Тимошилова.

Депутаты городского собрания Курска на заседании в декабре 2021 года приняли досрочную отставку мэра города Виктора Карамышева в связи с переходом на должность заместителя губернатора Курской области.

"Сегодня закончился прием заявок, всего восемь человек. Комиссия будет работать с документами и 31 числа [января] - конкурс, на котором отберут [кандидатов]", - сказала собеседница агентства.

Для участия в конкурсе документы подали депутат Курского городского собрания Светлана Канунникова, глава комитета по управлению имуществом Курской области Игорь Куцак, депутат Курской областной Думы Геннадий Баев, блогер и депутат Госдумы третьего созыва Александр Федулов, глава администрации Центрального округа Курска Олег Лемтюгов, замглавы администрации Сеймского округа Курска Олег Васильев, индивидуальный предприниматель Константин Тимофеев, замглавы комитета молодежной политики региона Мария Кондрашова.

После отбора претендентов депутаты выберут мэра Курска на очередном заседании городского совета.