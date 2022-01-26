Песков заявил, что разговор Путина с Джонсоном пока не планируется

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пока не планируется, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока, насколько мне известно, каких-то официальных обращений [из Лондона по поводу разговора Путина и Джонсона] не было", - сказал представитель Кремля. Он заметил, что "во время одного из заявлений [из Лондона] было выражено такое пожелание". "Поэтому по Джонсону пока понимания нет", - констатировал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли разговор Путина с британским премьером.