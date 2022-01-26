Косачев: угроза военной эскалации в Донбассе актуальна, пока есть заинтересованные в этом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Угроза наращивания военных действий в Донбассе будет актуальна до тех пока, пока существуют заинтересованные в этом силы. Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Угроза эскалации военных действий в зоне конфликта на Донбассе будет актуальной, пока есть силы, заинтересованные в ней. Не ради своей страны или высоких интересов, а, что называется, шкурно. Кому война, а кому мать родна. Россия и Америка могут вести переговоры, можно оживить "нормандский формат", но всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий. Это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе", - написал сенатор на своей странице в Facebook. Он с сожалением и тревогой отметил, что этот урок не усвоили на Западе, вынеся из тех событий лишь то, что в любой непонятной ситуации нужно вводить санкции против России.

По мнению Косачева, Киев заинтересован в прямом военном конфликте с любым исходом. "Многие говорят, что любая авантюра Киева в духе грузинской августа 2008 года закончится для него поражением. Однако не все учитывают, что поражение Киеву в чем-то выгоднее, чем победа. Ведь военная победа над ДНР и ЛНР заставила бы жить вместе с униженными и ненавидящими майданную власть людьми. Неизбежные репрессии только усилили бы реакцию", - считает вице-спикер СФ.

Он полагает, что поражение дало бы возможность "с облегчением избавиться от неудобных регионов вследствие агрессии, которую Киев безуспешно пытается показать миру уже восьмой год". "Можно будет активно "продавать" миру образ жертвы, быть в центре внимания, создавать различные донецкие платформы по образцу крымской, чтобы собирать сочувствующих и, что еще важнее, деньги. А также мобилизовать внутреннюю поддержку власти, несмотря на ее социальные провалы. Это означает, что есть интерес в прямом военном конфликте с Россией с любым исходом", - отметил Косачев.

Выгода для Европы и США

Косачев считает, что странам старой Европы нужно прекращение противостояния дипломатическим путем, но с признанием России виновной, "ибо иначе всплывет ответственность самих европейцев за развитие событий на Украине, начиная с неприглядной роли в ходе евромайдана". "Восточноевропейскому русофобскому лобби нужно любой ценой избежать взаимоприемлемых договоренностей Запада и России в сфере безопасности, что лишило бы его статуса вечно прифронтовых и тем самым пользующихся повышенным вниманием", - указал сенатор.

Вместе с тем, как полагает Косачев, США невыгодно прекращение конфликта "в нынешнем его тлеющем формате, даже через победу". "Они считают его ловушкой для России и фактором ее ослабления и одновременно сплочения Запада под руководством США. Формальное урегулирование вернет отношения между ЕС и Россией в нормальное русло, а Украину - к ее внутренним нерешаемым проблемам", - считает заместитель председателя Совета Федерации.

Он добавил, что нагнетание страстей "вокруг уже гарантированного Западом нападения России на Украину" обслуживает все те же цели, что и раньше, а именно - представить Россию в виде агрессора, сплотить ряды стран Запада и отвлечь общее внимание от российских предложений по гарантиям безопасности. "Будь эти инициативы реализованы, они бы попросту сокрушили всю пропаганду, убедительно доказав, что украинское, как и все прочие конфликтные досье, возникли сугубо из-за расширения НАТО", - подчеркнул Косачев.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.