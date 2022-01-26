Лавров: визит главы МИД Британии в Россию может состояться в ближайшие две недели

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Рабочая поездка главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию может состояться в ближайшие две недели. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы уже согласовали дату, просто я не знаю, какая там у нас протокольная договоренность. Это будет в течение двух недель", - сказал глава дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что российская сторона дала согласие на просьбу о визите в Москву главы британского дипведомства. Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас возглавляет британское правительство.