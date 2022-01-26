В МИД РФ считают дестабилизацией планы по созданию атомных подлодок для Австралии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия считает, что планы соглашения Австралии, Великобритании и США (AUKUS) по строительству атомных подлодок для австралийских ВМС дестабилизируют режим ядерного нераспространения, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Планы создания в рамках AUKUS атомных подводных лодок (АПЛ) для ВМС Австралии при содействии США и Великобритании оказывают дестабилизирующее влияние на режим ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.

Тем не менее в МИД РФ заявили, что при любых обстоятельствах Австралия должна продолжать взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В дипведомстве выразили сомнение, что страны, которые передадут австралийским ВМС ядерные материалы, предоставят к ним доступ сотрудников агентства.

Вместе с тем в министерстве добавили, что обеспокоены тенденцией к формированию новых военных альянсов, деятельность которых может негативно повлиять на стратегическую стабильность.

"В целом у нас вызывает обеспокоенность тенденция к формированию новых военных альянсов, деятельность которых может привносить негативные элементы в стратегическую стабильность и иметь далеко идущие последствия для региональной и глобальной безопасности", - сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что РФ не понимает целей участников AUKUS, когда они предполагают размещение военной инфраструктуры ядерных держав в Австралии.