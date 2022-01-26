Кисляк: Украина и другие страны используют ПАСЕ для мобилизации всего антироссийского

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) используется делегациями Украины и ряда других стран как дополнительный инструмент в усилиях по мобилизации антироссийских настроений. Об этом заявил на дебатах по полномочиям российской делегации один из ее членов, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Возможность нормальной работы в организации, видимо, мало волнует авторов и сторонников затеи с оспариванием полномочий. Даже на фоне вопиюще антироссийски заряженных и многократно натянутых положений проекта резолюции мне бросилось в глаза их предложение вообще убрать из документа хоть какие-то упоминания роли ПАСЕ как формы для диалога и поиска общих точек зрения. Мне лично понятно, что их это не интересует. Для них, в первую очередь, особенно для коллег из Украины, ПАСЕ - лишь дополнительный инструмент в озлобленных усилиях по мобилизации всего антироссийского", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что попытки группы оппонентов российской делегации в ПАСЕ лишать ее полномочий "уже стали традицией", которая "далеко не украшает организацию и точно не направлена на содействие работе организации". "Возможность полноценно работать в ПАСЕ - это не подарок нам, не аванс, но наше уставное право. Любые попытки навязать ПАСЕ иное мы рассматриваем не только как абсолютно неприемлемое, но и разрушающее саму полезность ассамблеи как совместного механизма европейского взаимодействия по темам, которыми она занимается", - сказал Кисляк.

В свою очередь первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отметила, что ощущается определенная усталость от того, что третий год подряд открытие сессии ПАСЕ начинается с одного и то же вопроса, инициированного представителями одних и тех же национальных делегаций.

"Наши коллеги сознательно и целенаправленно пытаются использовать время сессионной работы ассамблеи для самопиара и распространения русофобских настроений, подбрасывая в повестку дня заведомо клеветническую тематику. Инициаторы пытаются увести фокус внимания от действительно важных общеевропейских проблем, таких как дискриминация населения Украины по языковому признаку, героизация нацистов и организаторов Холокоста, невыполнение Украиной международных договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе", - сказала она.

Еще один член делегации, сенатор Александр Башкин в своем выступлении отметил, что единственным инструментом нормального диалога является полноценная работа национальных делегаций. "Именно диалога, а не угроз, призывов вооружаться и требований продаж оружия, что сегодня продемонстрировал коллега из Украины. Регулярные требования исключить Россию из работы в ПАСЕ российские граждане расценивают как стремление исключить их из общеевропейских процессов, включая доступ к правочеловеческим и демократическим инструментам. Поскольку такая работа не может быть фрагментирована - она или есть целиком, или ее целиком нет - мы не представляем себе работу российской делегации в ПАСЕ с ограниченными возможностями или полномочиями", - сказал он.