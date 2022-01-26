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Кризис в Сирии

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки в сирийском Заевфратье произошло четыре теракта

В министерстве также предупредили, что в Заевфратье высокий риск провокаций с целью обострения межэтнических противоречий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Четыре теракта были зафиксированы в сирийской Заевфратье за сутки, в результате погибли два мирных жителя и четыре члена курдских формирований. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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Он отметил, что обстановка в этом регионе Сирии продолжает оставаться напряженной. "За сутки зафиксировано четыре теракта, в том числе в провинции Хасеке - 2, в провинции Ракка - 2. Погибло не менее четырех членов курдских формирований и два мирных жителя", - сказал Журавлев в среду на брифинге.

Он также сообщил, что в Заевфратье существует высокий риск проведения провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий. "В складывающейся ситуации возникает высокий риск проведения радикальными формированиями провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий", - отметил Журавлев.

По словам замруководителя Центра, Служба безопасности так называемой автономной администрации севера и востока Сирии проводит массовые задержания в некоторых населенных пунктах, в том числе Джиср эш-Шаддади, Телль-Хамис, Телль-Тамр, Камышлия в провинции Хасеке, а также в городе Ракка.

Накануне Журавлев сообщил, что сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела боевиков в провинции Алеппо.

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