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Козак заявил о существенном снижении числа обстрелов Донбасса

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Количество обстрелов Донбасса существенно снизилось. Об этом заявил в среду заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Тем не менее сегодня наблюдается существенное снижение количества обстрелов Донбасса, это отмечает прежде всего Донбасс", - сказал он.

Как отметил Козак, с конца декабря на линии соприкосновения фиксируется деэскалация благодаря инициативам представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области, которые все-таки поддержал Киев.

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