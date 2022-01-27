Медведев: США создали неблагоприятный фон для переговоров по стратегическим вооружениям

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Действия США по выходу из различных международных договоров создали неблагоприятный фон для продолжения переговоров по ограничению стратегических вооружений. Такое мнение в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС, высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Что касается выхода из различных соглашений, договоров. Знаете, это всегда плохо. Мы всегда к этому относимся негативно", - заявил Медведев.

"Посмотрите, американцы вышли из большого количества договоров за последнее время. Мы это с прискорбием констатировали, но что мы можем сделать? Вышли и вышли", - добавил заместитель председателя СБ. На его взгляд, "естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений, будет крайне затруднительным".

"<...> Если такие события происходят, скажем прямо, это плохой фон для продолжения переговоров по этой теме, для продления каких-либо договоров", - уверен Медведев. По его словам, "в этом смысле невозможно исключать никакого развития событий с точки зрения договорного права". "Я даже не про нашу позицию говорю", - уточнил заместитель председателя СБ.

Для примера он привел Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Документ был подписан в 2010 году занимавшими тогда посты президентов РФ и США Медведевым и Бараком Обамой и продлен в феврале 2021 года на пять лет. "Тот договор СНВ-3, который мы подписывали с Обамой и который был недавно продлен [президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным и [президентом США] Джозефом Байденом на пять лет, - это важный документ, важный договор. И очень хорошо, что удалось это сделать, потому что с предыдущей администрацией [США] ничего не получалось в этом плане", - отметил зампред Совбеза РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.