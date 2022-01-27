Замглавы аппарата кабмина Кривонос стала руководителем группы по борьбе с "омикроном"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило состав оперативной рабочей группы по вопросам, связанным с распространением омикрон-штамма коронавируса, в нее вошли 42 человека. Руководителем структуры стала замглавы аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, сообщили в четверг в пресс-службе кабинета министров.

Там уточнили, что группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, начинает свою работу.

"Ее состав утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Всего в новой структуре 42 человека. Куратором опергруппы назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос", - говорится в сообщении. Заместителем руководителя группы стал директор Департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян, а его заместитель Елена Скачкова назначена ответственным секретарем.

В состав группы также вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, руководитель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

В числе заместителей министров, включенных в рабочую группу, - первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, замглавы Минцифры Олег Качанов, замруководителя Минфина Павел Кадочников, первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

Кроме того, в опергруппу вошли представители координационного и ситуационного центров правительства. Также Голиковой утвержден персональный состав представителей регионов, которые будут участвовать в деятельности этой структуры, добавили в кабмине.

О группе

Ранее правительство разработало план по борьбе с распространением омикрон-штамма инфекции. Для контроля за его реализацией была создана специальная оперативная рабочая группа, курировать которую поручено Голиковой. Группа должна круглосуточно поддерживать связь с регионами, всеми заинтересованными органами власти и организациями.