Постпред РФ заявил, что Москва настроена на развитие сотрудничества с ЮНЕП

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия настроена на развитие сотрудничества с программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Об этом заявил в четверг посол РФ в Кении и постоянный представитель при международных организациях в Найроби Дмитрий Максимычев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации шестого доклада ЮНЕП.

"Российская Федерация хотела бы еще раз подтвердить свой твердый настрой на развитие сотрудничества с ЮНЕП по самым разным аспектам", - сказал он, отметив, что ЮНЕП является ключевым элементом системы взаимодействия по поиску решений в области окружающей среды.

Дипломат также отметил, что пока наблюдаются попытки использования экологической проблематики для продвижения узких политических и коммерческих интересов, практическая реализация концепции глобального устойчивого развития находится под угрозой.

По словам Максимычева, Россия является одним из лидеров в борьбе за устойчивое развитие и охрану окружающей среды. "Мы, представительство России при ЮНЕП, предпринимаем усилия для того, чтобы максимально популяризировать наш опыт, который достигнут, и способствовать обмену опытом между Россией и другими странами, международным научным экологическим сообществом для продвижения к нашей общей цели по устойчивому развитию", - добавил постпред.