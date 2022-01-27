Медведев заявил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с Европой

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы ее отношения с Евросоюзом были добрыми и взаимовыгодными, неразрешимых противоречий у Москвы с Брюсселем нет. Об этом зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

"Мы вообще, я считаю, заинтересованы, вне всякого сомнения, в добрых отношениях с Европой", - подчеркнул он. Политик вспомнил о временах, когда торговый оборот с ЕС составлял около €500 млрд, и отметил, что это огромная цифра. Позже, продолжил Медведев, объем торговли "сдулся практически в два раза", и от этого потеряли все - в том числе в доходах, рабочих местах.

"Поэтому у нас нет неразрешимых противоречий с Европой. Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были добрыми, были максимально экономически выгодными, и для этого можно и нужно работать", - повторил он.

Замглавы Совбеза заверил, что Россия готова работать со всеми государствами ЕС. Он отметил, что в Европе сейчас есть пул стран, у которых остались фобии с советских времен. "Либо это страны, выделившиеся из Советского Союза, - это прибалтийские государства, либо это Польша та же самая, - пояснил Медведев. - Но в целом неразрешимых противоречий нет ни с кем".

Политик добавил, что у России в Европе есть крупные, ключевые партнеры, которые точно заинтересованы в полноценном, добром взаимодействии. "И с ними мы, безусловно, тоже хотели бы развивать отношения. И готовы к этому, если это не будет сопровождаться какими-то странными требованиями. Периодически это мы слышим", - констатировал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.