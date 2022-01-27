Медведев: Европа не сможет проводить независимую политику, пока связана узами НАТО

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Страны Европы не смогут проводить самостоятельную политику и будут зависеть от США до тех пор, пока они связаны узами НАТО. Такое мнение зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев выразил в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

В ответ на вопрос, прекратит ли когда-нибудь ЕС проводить зависимую от США политику, он заметил: "Думаю, что не перестанет. До тех пор, пока Европа связана узами НАТО".

Медведев пояснил, что речь о единой Европе идет прежде всего в рамках Евросоюза. "Но единая Европа существует там и тогда, где и когда существует НАТО - вот в чем проблема", - посетовал он.

Как отметил зампредседателя СБ РФ, европейские государства иногда высказываются о том, что США неправы, а им самим нужно быть более самостоятельными. "Особенно об этом говорят крупные страны, а страны поменьше тявкают немножко другое или в рот смотрят просто, как вассалы сюзерену. Так вот в любом случае до тех пор, пока страны Европы связаны североатлантическим единством, они не смогут проводить самостоятельную политику", - констатировал Медведев.

Это, по его мнению, "просто медицинский факт". "Вопрос не в том, нравится нам это или не нравится, но очень многие решения, в том числе даже и экономические, принимаются за океаном", - считает политик.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.