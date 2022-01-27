Нижегородские депутаты попросили Минприроды РФ изменить правила вырубки аварийных деревьев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области попросили главу Минприроды РФ Александра Козлова внести изменения в часть действующего законодательства, которая касается вырубки деревьев, представляющих опасность для жителей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"На заседании регионального парламента депутаты приняли решение направить обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову по вопросу совершенствования действующего лесного законодательства", - говорится в сообщении.

Депутаты отметили, что сейчас в региональное министерство лесного хозяйства, в областной парламент, а также в органы прокуратуры поступают обращения от населения. Они касаются необходимости спила аварийных деревьев, которые могут представлять угрозу для жизни, здоровья и имущества жителей. Также деревья могут навредить имуществу юридических лиц, расположенных на землях лесного фонда, которые непосредственно граничат с земельными участками населенных пунктов или находятся на расстоянии более 100 м от границ населенного пункта. Как правило, при проведении обследования наличие аварийных деревьев подтверждается, однако правовые основания для их вырубки отсутствуют.

Также нередко возникают случаи, когда аварийные деревья находятся вблизи садовых товариществ, детских лагерей, санаториев и других категорий земель. Тем не менее проведение рубки в таких случаях также будет противоречить федеральному законодательству.

"Предложено решить данную проблему посредством внесения соответствующих изменений в приказ Минприроды, предусмотрев, что рубка аварийных деревьев проводится в защитных <...> и эксплуатационных лесах, расположенных на расстоянии не более 1 000 м от границ населенных пунктов и садоводческих (дачных) объединений, <...> на землях сельхозназначения, на <...> участках в защитных полосах лесов, <...> вдоль железнодорожных путей <...>, федеральных автомобильных дорог общего пользования, <...> дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ и на лесных участках, предоставленных в пользование для осуществления рекреационной деятельности", - рассказали в Заксобрании.