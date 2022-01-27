Эксперт: Украина сейчас не намерена выполнять политическую часть минских соглашений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заморозка конфликта в Донбассе и разведение сил является сейчас наиболее подходящим решением, так как Украина в настоящий момент не пойдет на выполнение политической части минских соглашений. Такое мнение в четверг в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он позитивно оценил факт проведения накануне встречи политсоветников нормандской "четверки", однако отметил, что у ее участников очень серьезные расхождения в понимании путей реализации минских договоренностей. При этом эксперт указал, что "российские интерпретации основываются на тексте документа, а вот на чем базируются украинские, непонятно".

"Ситуация такова, что никуда не деться, придется фокусироваться только на первых пунктах минских договоренностей. За эти годы Украина проделала такой путь, что трудно представить, даже при тех гарантиях, которые заложены в "Минске" по поводу формирования федеративного устройства Украины и амнистии для участников боевых действий, как нынешний Донбасс вернется в состав Украины", - сказал Жарихин.

"Поэтому я считаю, что реальный путь сейчас - это выполнение первых пунктов минских соглашений, связанных с разведением сил, и, скорее, замораживание конфликта. Ни на какие политические пункты минских соглашений Украина не пойдет", - добавил эксперт.

Для того, чтобы урегулирование конфликта сдвинулось с мертвой точки, необходимо, чтобы улеглись страсти с обеих сторон, а на это потребуется время, отметил собеседник агентства. По его словам, украинское руководство должно понять, что слепая ориентация на Запад - это тупиковый путь развития страны. "Должно произойти постепенное возвращение к нормальным отношениям с РФ, сначала в экономике, а потом, может быть, и на политическом уровне. Тогда появятся возможности для размораживания ситуации в сторону урегулирования конфликта. Сейчас таких возможностей не видно", - продолжил он.

Лишние игроки и роль США

Как полагает Жарихин, на следующей встрече "нормандской четверки", которая должна пройти через две недели в Берлине, возможно определенное сближение позиций сторон, однако реальных прорывов ждать не стоит. Специалист указал на то, что, когда Россия и США вступили в прямые переговоры, Франция и Германия оказались фактически лишними в урегулировании. Поэтому Париж и Берлин всеми силами цепляются за "нормандский формат", чтобы сохранить свой статус посредников в конфликте на Юго-Востоке Украины.

"Все-таки в "нормандском формате" не хватает США. Решения принимаются именно в Вашингтоне, а не в Киеве, Берлине или Париже. Когда пойдут уже более конкретные переговоры, каждый раз будут делать перерыв и советоваться со старшими товарищами из-за океана. Опять начнется бесконечное затягивание переговорного процесса, - резюмировал аналитик. - Пока украинское руководство не является субъектом политики, с ним очень трудно вести конкретные переговоры, потому что на каждый шаг им требуется одобрение американцев".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате, но Франция и ФРГ категорически отказались. По его словам, такой вариант, в частности, обсуждался во время визита в Москву экс-госсекретаря США Джона Керри.

Переговоры политических советников лидеров нормандского формата завершились в Париже в среду. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часа.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.