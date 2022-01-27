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Полпред в УрФО вошел в состав президиума Тюменского регионального политсовета ЕР

Это решение было принято сегодня на 34-й отчетно-выборной конференции

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вошел в состав президиума Тюменского регионального политсовета партии "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы тюменского областного отделения партии Виктория Герасимюк.

"Владимир Якушев вновь вошел в состав президиума Тюменского регионального политсовета "Единой России". Это решение было принято сегодня на 34-й отчетно-выборной конференции тюменских единороссов", - сказала Герасимюк.

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в избранный на конференции новый состав президиума политсовета региональной парторганизации. Секретарем Тюменского регионального отделения "Единой России" вновь избран первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

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