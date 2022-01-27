РФ не знает о "требованиях" ФРГ оградить энергетику от антироссийских санкций США

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия не располагает никакой официальной информацией относительно якобы имевших место требований Германии оградить энергетический сектор от возможных антироссийских санкций США. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Не располагаем никакой подтвержденной официальной информацией на этот счет, в том числе от германской стороны, не можем дать комментарий по существу", - сказал он.

Зайцев отметил, что позиция России в отношении энергетического сотрудничества с Германией остается неизменной на протяжении десятилетий. "Рассматриваем его как ключевой элемент двустороннего торгово-экономического взаимодействия, который не только является взаимовыгодным, но и вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы в целом. Несмотря на нынешнюю непростую внешнеполитическую ситуацию, наши торговые партнеры по-прежнему разделяют такой подход", - добавил он.