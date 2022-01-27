{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РФ не знает о "требованиях" ФРГ оградить энергетику от антироссийских санкций США

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев отметил, что позиция России в отношении энергетического сотрудничества с Германией остается неизменной на протяжении десятилетий

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия не располагает никакой официальной информацией относительно якобы имевших место требований Германии оградить энергетический сектор от возможных антироссийских санкций США. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Не располагаем никакой подтвержденной официальной информацией на этот счет, в том числе от германской стороны, не можем дать комментарий по существу", - сказал он.

Зайцев отметил, что позиция России в отношении энергетического сотрудничества с Германией остается неизменной на протяжении десятилетий. "Рассматриваем его как ключевой элемент двустороннего торгово-экономического взаимодействия, который не только является взаимовыгодным, но и вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы в целом. Несмотря на нынешнюю непростую внешнеполитическую ситуацию, наши торговые партнеры по-прежнему разделяют такой подход", - добавил он.

Теги
ГерманияРоссия
В МИД РФ назвали визит талибов в Осло шагом к признанию движения
Замглавы департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напомнил, что талибы встречались не только с представителями зарубежных государств, но и с активистами афганского гражданского общества
Читать полностью