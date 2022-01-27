МИД РФ: проведение саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии остается в повестке дня

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате планируется весной текущего года. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Встреча высокого уровня, думаю, весной", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Вершинин также отметил, что подготовка саммита стран - гарантов астанинского формата (РФ, Иран, Турция) остается на повестке дня. "Он [саммит] остается в повестке, как и остается эффективной и результативной работа в астанинском формате, инициатором которой были три страны - Россия, Иран и Турция, к которым присоединились ряд других региональных участников", - указал замминистра.

В декабре старший помощник главы МИД Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи сообщил ТАСС на полях международной встречи по Сирии в астанинском формате, что Россия, Иран и Турция договорились провести саммит в Тегеране в феврале-марте 2022 года в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса. Иранский дипломат также сообщил, что саммиту будет предшествовать встреча глав МИД астанинской "тройки", которая планируется на январь или начало февраля 2022 года.

Позднее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев подтвердил в интервью агентству планы провести саммит в начале 2022 года в Тегеране. Он также отметил, что повестка саммита будет направлена на достижение более ощутимого прогресса в сирийском урегулировании.

Предыдущая международная встреча по Сирии в астанинском формате прошла 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане.