Кадыров ответил Госдепу США, что не имеет полномочий задерживать или освобождать людей

ГРОЗНЫЙ, 28 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на призыв Госдепартамента США прекратить преследование инакомыслящих заявил, что он не имеет полномочий задерживать, осуждать и освобождать людей, отметив при этом, что претензии к нему исходят от страны, которая сама массово и систематически нарушает права человека по всему миру. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Госдепартамент США призвал главу Чечни Рамзана Кадырова "прекратить преследование властями инакомыслящих, представителей религиозных и этнических меньшинств и других лиц, в том числе путем репрессий против членов их семей".

"Я ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие - нет. МВД, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и другие - это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить", - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, Госдепартаменту и США в целом стоит научиться их соблюдать.

"Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах? Напомню, это заявляет Госдеп США - той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты. А сколько еще таких секретных тюрем разбросано по миру у ЦРУ? А как быть с внесудебными казнями иностранцев с применением беспилотных летательных аппаратов? Продолжать список?" - говорится в сообщении.

На минувшей неделе СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством России и предварительно согласовали действия с коллегами на местах. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что Мусаева задержана за оскорбление сотрудника правоохранительных органов и находится в спецприемнике МВД России по Чечне. По данным Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 21 января суд в Грозном назначил женщине 15 суток ареста за мелкое хулиганство.