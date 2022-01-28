Чижов: политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам России и ЕС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Политизация украинского вопроса вредит бизнесу и простым гражданам, а также противоречит экономическим интересам России и Европы. Такое мнение выразил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа. Политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан", - рассказал он газете.

Чижов отметил, что стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам. "Для России это, безусловно, экспортные доходы, а в случае Евросоюза следует учитывать те цели, которые он ставит перед собой на энергоклиматическом треке", - сказал он.

По его словам, в ЕС намереваются использовать природный газ в качестве переходного энергоносителя до 2030 года, и даже на более длительную перспективу, вплоть до 2050 года. В Брюсселе исходят из того, что это позволит значительно сократить выбросы углекислого газа в среднесрочной перспективе за счет замещения угля, также добавил Чижов. "Стабильные поставки сравнительно дешевого российского голубого топлива на рынки Евросоюза на основе долгосрочных контрактов - это не только коммерческий, но и политический интерес ЕС", - заключил он.