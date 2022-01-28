{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол Антонов назвал заявления США о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства в дела РФ

По его словам, эти заявления Вашингтона являются одним из элементов информационной борьбы против Москвы

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Российская сторона рассматривает утверждения Госдепартамента о так называемых репрессиях в Чечне как попытку вмешательства в дела России и один из элементов ведущейся Вашингтоном против Москвы информационной борьбы. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в четверг на странице диппредставительства в Facebook.

"В вопросах прав человека США следует улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями, - подчеркнул дипломат, комментируя утверждения американского внешнеполитического ведомства о массовых нарушениях прав человека в Чечне. - Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых репрессиях в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны".

27 января Госдепартамент США выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях", которые якобы происходят в Чеченской Республике, в том числе ситуацией вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на призыв Госдепартамента прекратить преследование инакомыслящих заявил в своем Telegram-канале, что он не имеет полномочий задерживать, осуждать и освобождать людей, отметив при этом, что претензии к нему исходят от страны, которая сама массово и систематически нарушает права человека по всему миру. Глава Чечни подчеркнул, что прежде чем давать рекомендации по соблюдению прав человека, Госдепартаменту и США в целом стоит научиться их соблюдать.

Теги
СШАРоссияЧечня
Пандемия COVID-19
Медведев заявил, что непрозрачность работы биолабораторий США создает угрозы безопасности
На взгляд зампреда Совета безопасности РФ, контроль за такими процессами, соблюдение соответствующей конвенции по предотвращению биологических опасностей очень важны для человечества
Медведев заявил, что непрозрачность работы биолабораторий США создает угрозы безопасности
Читать полностью