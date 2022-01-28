Посол Антонов назвал заявления США о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства в дела РФ

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Российская сторона рассматривает утверждения Госдепартамента о так называемых репрессиях в Чечне как попытку вмешательства в дела России и один из элементов ведущейся Вашингтоном против Москвы информационной борьбы. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в четверг на странице диппредставительства в Facebook.

"В вопросах прав человека США следует улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями, - подчеркнул дипломат, комментируя утверждения американского внешнеполитического ведомства о массовых нарушениях прав человека в Чечне. - Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых репрессиях в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны".

27 января Госдепартамент США выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях", которые якобы происходят в Чеченской Республике, в том числе ситуацией вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на призыв Госдепартамента прекратить преследование инакомыслящих заявил в своем Telegram-канале, что он не имеет полномочий задерживать, осуждать и освобождать людей, отметив при этом, что претензии к нему исходят от страны, которая сама массово и систематически нарушает права человека по всему миру. Глава Чечни подчеркнул, что прежде чем давать рекомендации по соблюдению прав человека, Госдепартаменту и США в целом стоит научиться их соблюдать.