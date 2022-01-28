Лавров заявил, что стремление утвердить национальную идентичность порождает эксцессы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Эксцессы в межнациональных отношениях в странах СНГ неизбежны и связаны со стремлением утвердить национальную идентичность. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Проблемы в отношениях с союзниками по ОДКБ и партнерами по СНГ есть, и во многом это связано с тем, что новые независимые государства, которые вышли из состава Советского Союза, а до этого входили в состав Российской империи, впервые за длинный исторический период получили шанс и возможность на создание собственных национальных государств, - отметил он. - Здесь стремление как можно скорее утвердить свою национальную идентичность, безусловно, порой сопряжено с эксцессами. Наверное, этого никто не будет отрицать".

По мнению главы внешнеполитического ведомства, так бывает всегда, когда разваливаются большие империи, а "СССР был наследником Российской империи и тоже, в общем-то, имперским образованием, хотя и гораздо более мягким и гуманным по сравнению с британской или французской и рядом других империй".

"В этот исторический период неизбежны эксцессы, которых мы очень хотим избежать, и делать это необходимо всеми средствами, включая так называемую мягкую силу, на которую надо выделять существенно больше ресурсов, чем делается сейчас". - подчеркнул Лавров.