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Лавров не стал давать личные оценки коллегам из США, с которыми ему довелось работать

По словам главы МИД России, "нужно работать со всеми"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал в интервью радиостанциям оценивать американских коллег, с которыми ему довелось работать за годы своей дипломатической службы.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать, с какими американским визави работалось более, а с какими менее комфортно, глава дипведомства сказал, что не будет "вдаваться в какие-то личные оценки".

"Есть много, о чем можно поговорить, но я как-то о партнерах не люблю отзываться, высказывая свое личное отношение, - отметил он. - Со всеми нужно работать, это наш принцип. Мы работаем со всеми и, по большому счету, я так в общем могу сказать, что с каждым из коллег у меня были ровные отношения - говорить мы могли всегда откровенно, даже по вопросам, которые вызывали все большее и большее расхождение, противоречия на межгосударственном уровне".

Теги
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