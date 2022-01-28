Лавров не стал давать личные оценки коллегам из США, с которыми ему довелось работать

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал в интервью радиостанциям оценивать американских коллег, с которыми ему довелось работать за годы своей дипломатической службы.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать, с какими американским визави работалось более, а с какими менее комфортно, глава дипведомства сказал, что не будет "вдаваться в какие-то личные оценки".

"Есть много, о чем можно поговорить, но я как-то о партнерах не люблю отзываться, высказывая свое личное отношение, - отметил он. - Со всеми нужно работать, это наш принцип. Мы работаем со всеми и, по большому счету, я так в общем могу сказать, что с каждым из коллег у меня были ровные отношения - говорить мы могли всегда откровенно, даже по вопросам, которые вызывали все большее и большее расхождение, противоречия на межгосударственном уровне".