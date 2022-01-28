Лавров призвал подумать о безопасности дипломатов РФ на фоне эвакуации дипмиссий Запада

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Эвакуация дипломатов Запада из Киева может говорить о том, что Москве следует задуматься о безопасности своей дипмиссии на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в интервью радиостанциям.

"Кто эвакуирует [дипломатов из Киева]? Американцы и прочие англосаксы - канадцы и британцы. Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные? Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов", - сказал он.