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Лавров призвал подумать о безопасности дипломатов РФ на фоне эвакуации дипмиссий Запада

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Эвакуация дипломатов Запада из Киева может говорить о том, что Москве следует задуматься о безопасности своей дипмиссии на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в интервью радиостанциям.

"Кто эвакуирует [дипломатов из Киева]? Американцы и прочие англосаксы - канадцы и британцы. Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные? Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов", - сказал он.

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При этом министр отметил, что Россия пока мало верит в готовность США повлиять на украинские власти в плане выполнения договоренностей
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