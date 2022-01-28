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Лавров заявил, что Киев не контролирует огромное количество своих военнослужащих

Киев не контролирует огромное количество своих военнослужащих - Лавров.

Кризис на Украине
Лавров: США заверяли Россию, что хотят поспособствовать выполнению минских соглашений
При этом министр отметил, что Россия пока мало верит в готовность США повлиять на украинские власти в плане выполнения договоренностей
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