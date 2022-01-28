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Путин проведет телефонный разговор с Макроном и оперативное совещание с Совбезом

Все остальные мероприятия в графике президента на 28 января будут носить непубличный характер

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы проинформируем вас", - сказал он, уточнив, что мероприятие состоится в середине дня.

"Также, поскольку это было анонсировано французской стороной, то здесь можно об этом сказать, сегодня также запланирован телефонный разговор с Макроном, с президентом Франции. Мы дадим соответствующее сообщение и расскажем основные вопросы, которые два президента обсудили", - добавил представитель Кремля.

По его словам, все остальные мероприятия в графике Путина будут носить непубличный характер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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