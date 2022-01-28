Лавров и глава МИД ФРГ выразили обоюдную поддержку работе "нормандского формата"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в телефонном разговоре в пятницу выразили поддержку работе "нормандского формата" по содействию полному выполнению минских договоренностей.

"Выражена обоюдная поддержка работе в рамках "нормандского формата" по содействию полному выполнению минских договоренностей об урегулировании кризиса на востоке Украины", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Лавров также поделился с Бербок первой реакцией России на предоставленные США и НАТО ответы по гарантиям безопасности. "Лавров вновь привлек внимание к российским инициативам о гарантиях безопасности в Европе и поделился первой реакцией на поступившие в ответ на эти инициативы документы США и НАТО, подчеркнув приоритетность задач нерасширения Североатлантического альянса и неразмещения угрожающих России ударных вооружений", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Кроме того, министр иностранных дел РФ и глава МИД ФРГ Анналена Бербок обсудили предложения, выдвинутые в ходе текущих переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "В центре обсуждения были вопросы, связанные с предложениями, выдвигаемыми в рамках проходящего в Вене восьмого раунда многосторонних переговоров о восстановлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон подчеркнута безальтернативность продолжения сосредоточенной дипломатической работы над реанимированием подписанных в 2015 году в столице Австрии договоренностей", - говорится в сообщении российского дипведомства.