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СРЗП представила штаб Захара Прилепина, который будет проводить расследования в регионах

Штаб планирует сосредоточиться в том числе на проблематике в сфере ЖКХ, капремонта, медицины и транспорта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) анонсировала новый проект - штаб ее сопредседателя Захара Прилепина, целью которого станет привлечение внимания федеральных властей и губернаторов к общественно значимым проблемам в регионах. Презентация проекта состоялась в пятницу на мероприятии, которое приурочено к годовщине манифеста в связи с объединением партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России".

"Наша цель - не огульное очернение администрации или тем более губернатора, а в том, что мы предлагаем конструктивные решения", - заявил депутат фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Кузнецов. Он напомнил, что в октябре штаб Захара Прилепина был создан в Нижнем Новгороде.

"Мы сейчас находимся на самой нулевой точке, с коллегами будем эти планы все (о выстраивании работы штаба - прим. ТАСС) верстать. Пока наша мечта - это центр помощи губернатору и корректировка курса областной администрации в каждом регионе", - пояснил парламентарий журналистам.

По словам политика, штаб будет проводить расследования, которые будут оформляться в фильмы с мнением экспертов и рекомендациями по решению региональных проблем. "Вторая часть формата - папка информации для губернатора, которую мы передаем в областную администрацию", - добавил он.

По словам Кузнецова, штаб планирует сосредоточиться в том числе на проблематике в сфере ЖКХ, капремонта, медицины и транспорта в регионах. Он также отметил, что работу штаба планируется развернуть и на федеральном уровне - направлять обращения президенту РФ Владимиру Путину, в правительство, а также готовить законодательные инициативы.

Теги
РоссияПрилепин, ЗахарКузнецов, Дмитрий Вадимович
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