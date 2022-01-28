Посол России в Душанбе заявил, что военная база РФ в Таджикистане полностью укомплектована

ДУШАНБЕ, 28 января. /ТАСС/. Российская военная база в Таджикистане полностью укомплектована и готова достойно ответить на возможные угрозы и вызовы, исходящие из Афганистана. Об этом заявил ТАСС в пятницу посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

"В положительном ключе рассматриваем вопрос увеличения числа совместных военных учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и на двусторонней основе, - сказал он. - Безусловно, огромную роль в защите южных рубежей организации играет 201-я российская военная база, которая является надежным гарантом безопасности и стабильности не только в Таджикистане, но и на всем центральноазиатском пространстве. За последние несколько лет база была полностью укомплектована и оснащена современным вооружением".

"Повысилась боеготовность российской базы, которая может дать достойный ответ на исходящие из Афганистана угрозы и вызовы", - отметил он.

Помимо этого, по словам посла, в рамках совместных усилий стран - членов ОДКБ планируется активизировать взаимодействие спецслужб "по выявлению и нейтрализации экстремистских террористических ячеек, которые пытаются нарушить границы Таджикистана".

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Поставки вооружений

Крупные поставки вооружений и военной техники из России позволят укрепить боеготовность армии Таджикистана, указал Лякин-Фролов.

"В конце прошлого года осуществлены крупные поставки из России военной техники и оборудования, вооружений, боеприпасов для оснащения и модернизации вооруженных сил Таджикистана. Полагаем, что такие шаги позволят укрепить боеготовность таджикских вооруженных сил", - сказал он.

"Благодаря в том числе этой помощи проведена соответствующая работа по укреплению защиты труднодоступных горных участков таджикско-афганской границы, расположенные на них погранпосты теперь укреплены дополнительным личным составом и военной техникой", - добавил он. Кроме того, посол отметил, что страны - члены ОДКБ готовы "активизировать усилия по противодействию пропаганде терроризма и экстремизма".

Как подчеркнул Лякин-Фролов, в организации внимательно следят за развитием ситуации в Таджикистане. "По предложению таджикских партнеров отрабатываются механизмы защиты ее южных рубежей, - продолжил он. - В ОДКБ считают, что сейчас Таджикистану как никогда требуется такая помощь". Посол добавил, что некоторые меры на этом направлении уже приняты и продолжают приниматься.

Кроме того, по словам дипломата, Россия вместе с партнерами из Таджикистана приступила к реализации совместного проекта по строительству современной пограничной заставы на границе с Афганистаном в районе Шамсиддин-Шохин. "Уже подписано соответствующее соглашение, утверждено финансирование", - указал он.

Роль России в Центральной Азии

Таджикистан высоко ценит положительную роль, которую играет Россия в Центральной Азии и мире, отметил Лякин-Фролов.

"Здесь высоко ценят ту положительную роль, которую играла и продолжает играть Россия в Центральной Азии и в мире. А я, в свою очередь, убежден в прочности и долговечности отношений между нашими странами и народами", - отметил посол.

Как подчеркнул дипломат, Россия и Таджикистан "долго жили в одном государстве". "А сейчас нас связывают узы стратегического партнерства и союзничества", - добавил он. По словам посла, "в целом население [Таджикистана] относится к России и россиянам дружелюбно, с симпатией, уважением и гостеприимством".

Лякин-Фролов отметил, что прошлый год был богат на визиты на высшем и высоком уровнях, и в этом году "планируется проведение целого ряда мероприятий политического и гуманитарного характера". Помимо политического диалога, по словам дипломата, "активно развивается гуманитарное сотрудничество, в рамках которого здесь действуют Российско-Таджикский (Славянский) университет, филиал МГУ им. М. В. Ломоносова и другие российские вузы".

Он также отметил, что в России обучается около 30 тыс. студентов из Таджикистана, также пятый год в республике "успешно реализуется" проект, по которому для работы в местных школах направлены 50 российских учителей. "Ожидаем, что в этом году свои двери откроют пять российских школ с преподаванием на русском языке", - сообщил дипломат.

"Немало успехов достигнуто и в экономическом направлении. Вы знаете, что Россия является главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Объем товарооборота между нашими странами в прошлом году составил 1,352 млн долларов. Миграционные вопросы также остаются важным пунктом повестки дня нашего сотрудничества. Около 1 млн человек ежегодно уезжают на заработки в Россию. У многих людей наряду с таджикским имеется и российское гражданство. В 2021 году свыше 65 тыс. таджикистанцев получили российское гражданство", - отметил Лякин-Фролов.