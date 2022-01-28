В Думе заявили, что войска РФ выполняют задачи только в тех странах, которые их приглашают

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские войска выполняют различные задачи на территории только тех стран, которые приглашают их, а после завершения своей миссии всегда возвращаются на родину в отличие от военных сил стран Запада. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу выразил зампред комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

Выступая в Верховной раде, Резников заявил, что российские войска, прибывшие на учения в Белоруссию, по своему составу "больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют больше угрозу Минску, чем Украине".

"Наши подразделения находятся там, где их приглашают непосредственно суверенные государства для участия в тех или иных мероприятиях. После завершения своей миссии они всегда возвращаются на родину в отличие от тех подразделений, в первую очередь США, которые остаются, если приходят, практически навсегда в тех странах, даже куда их и не звали. И за собой зачастую несут дестабилизацию в регионах и трагедию для целых народов и государств", - указал Туров.

Он подчеркнул, что Россия действует на основании международных договоров в отличии от стран Запада. "Заявления, что наши войска, куда ни приходят, останутся там навсегда, мы слышим постоянно. Это было и когда проходили учения в Белоруссии "Запад-2021", и когда коллективные силы ОДКБ в рамках миротворческой миссии оказывали содействие в наведении порядка и безопасности в Республике Казахстан", - отметил депутат.

При этом он выразил уверенность в том, что на Украине "есть все-таки люди, которые понимают, что их подталкивает Запад на братоубийственную войну, в первую очередь со своими же гражданами, которые проживают на юго-востоке".

В последнее время Украина и некоторые государства Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, а Россия ни для кого не представляет угрозы.