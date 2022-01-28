Постпред РФ в Вене: переговоры по иранской ядерной сделке достигли продвинутой стадии

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе достигли продвинутой стадии, когда требуются политические решения их участников. Об этом сообщил в пятницу возглавляющий российскую делегацию на переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Участники венских переговоров по СВПД возьмут небольшой перерыв для консультаций в столицах. Переговоры достигли продвинутой стадии, когда необходимы политические решения. Ожидается, что восьмой тур возобновится на следующей неделе", - написал Ульянов в Twitter.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале этого года.