Посол РФ: Россия и Япония осуществили больше половины начинаний Года обменов

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Власти РФ и Японии смогли осуществить больше половины начинаний в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Об этом в субботу заявил посол РФ Михаил Галузин на церемонии открытия Года обменов, которая состоялась в городе Саппоро на севере Японии. Текст выступления посла предоставило посольство РФ в Токио.

"Пандемия коронавируса внесла существенные корректировки в планы [проведения мероприятий]. Тем не менее, рады отметить, что, несмотря на сложности, удалось успешно осуществить больше половины из 42 запланированных в рамках данной инициативы начинаний. Речь, в частности, о заседании Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству двусторонней Межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, подготовке соглашений о взаимодействии между рядом субъектов Российской Федерации и префектур Японии, гастролях мастеров культуры", - сказал глава дипмиссии.

Галузин выразил надежду, что церемония открытия и реализация последующих согласованных мероприятий придадут мощный импульс практическому диалогу и создадут задел для активизации взаимовыгодного сотрудничества России и Японии в различных областях с деятельным участием деловых и общественных кругов регионов двух стран. "Таких перспективных сфер сегодня немало. Среди них - энергетика, в том числе и зеленая, нефтехимия, здравоохранение, сельское и лесное хозяйство, городская среда, информтехнологии, производство продукции с высокой добавленной стоимостью", - заявил он.

"Хотелось бы отметить особое значение межрегиональных контактов для укрепления взаимопонимания и доверия между народами двух государств, формирования благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. В последние годы фиксируем растущий интерес японских регионов к налаживанию кооперации с субъектами Российской Федерации - не только с Дальним Востоком, но и с европейской частью нашей страны. В настоящее время 49 административных образований Японии охвачены побратимскими связями или соглашениями о сотрудничестве с Россией", - подчеркнул посол.

Договоренность о проведении Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов была достигнута по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Осаке в июне 2019 года. Тогда российский лидер выразил уверенность, что Год межрегиональных обменов позволит придать новое качество многоплановому сотрудничеству субъектов РФ с префектурами Японии, что будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества двух стран.

Однако из-за пандемии МИД Японии в апреле 2020 года объявил о переносе сроков церемонии открытия. В связи с этим, как сообщило агентство Киодо, Москва и Токио в ноябре 2021 года условились на год продлить проведение Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.